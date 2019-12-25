В окно "Ласточки" на пути из Выборга в Петербург попал неизвестный предмет

По предварительной версии пассажиров, причиной инцидента могла стать деталь, отлетевшая от встречного или попутного железнодорожного состава.

Пассажиры скоростного электропоезда "Ласточка", следовавшего по маршруту Выборг — Петербург, сообщили о нештатной ситуации. Как сообщает портал 78.ru со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел прямо во время движения: в одно из окон вагона врезался неопознанный летящий объект.

По предварительной версии пассажиров, причиной инцидента могла стать деталь, отлетевшая от встречного или попутного железнодорожного состава. От сильного удара стекло покрылось сеткой трещин. Люди в салоне сильно испугались, однако медицинская помощь никому не потребовалась – пострадавших нет.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются компетентными органами и представителями перевозчика.

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