Названы самые популярные у петербуржцев песни в 2017 году

Самым популярным треком у петербуржцев в 2017 году стала песня "Shape of You" Эда Ширана. Всего в первой десятке 6 песен на иностранном языке и 4 на русском.

Стали известны самые часто прослушиваемые треки в Петербурге. Наибольшая популярность у Эда Ширана. Его "Shape of You" стала одним из главных хитов этого года. На втором месте по популярности: Imagine Dragons — "Believer". А вот замыкает тройку отечественный исполнитель Burito и его песня "По волнам".

На четвертом месте оказались украинские парни "Грибы" и их мегапопулярный трек "Тает лед". Как рассказывают аналитики "Яндекс.Музыки", один из пользователей (откуда он – не сообщают) прослушал эту песню 1513 раз.

Ставший почти вирусным трек «Despacito» от Luis Fonsi feat. Daddy Yankee у петербуржцев только на пятом месте по популярности. За ним Portugal. The Man с "Feel It Still", а потом LOBODA и ее песня "Случайная". На восьмом месте - Charlie Puth — "Attention", на девятом Artik & Asti —"Неделимы", а на Imagine Dragons — "Thunder".

Для подсчета анализировали прослушивания треков на "Яндекс.Музыке" с января по ноябрь 2017 года. Собирались данные только о треках и альбомах, вышедших в 2017 году.

Видео: Youtube / Ed Sheeran