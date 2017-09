Петербуржцы летом чаще всего слушали "Shape of you" Эда Ширана

По данным Яндекс.Музыки самой популярной песней прошедшего лета стала композиция британского певца Эда Ширана «Shape of you». В десятку вошло всего три песни на русском языке.

Стала известна самая популярная песня у петербуржцев летом 2017 года. Чаще всего жители Северной столицы слушали "Shape of you" Эда Ширана. Хотя песня вышла еще весной, популярность ее не успокаивается до сих пор. А вот на втором месте оказалась песня "Despacito" от Daddy Yankee и Luis Fonsi. Эта песня смогла собрать самое большое количество просмотров клипа на Youtube. В сети полно каверов на эту композицию. Завершает тройку самых популярных треков "Way Down We Go" Kaleo.

В десятке популярных песен оказалось всего три песни на русском языке. Это "По волнам" группы Burito (четвертое место), "Неделимы" группы Artik & Asti (шестое место) и "Случайная" певицы LOBODA.

Послушать любимые песни петербуржцев по версии лета 2017 можно в специальном плейлисте.

Для подсчета результатов учитывали прослушивания в приложениях Яндекс.Музыка и Яндекс.Радио. Общая местная аудитория этих сервисов перевалила за 20 миллионов человек.

Видео: Youtube / Ed Sheeran