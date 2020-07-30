Режиссер ленфильмовского проекта "Последняя цена" победил на кинофестивале в Москве

Это 12-я награда, присуждаемая картине и ее автору – Науру Гармелии.

Режиссер Наур Гармелия с художественной лентой "Последняя цена", которая снималась при поддержке "Ленфильма", победил на московском "Евразия-Кинофесте" в номинации "лучший режиссер". Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

В копилке фестивальных наград, которые получает фильм Гармелии, статуэтка "Евразия" – 12-я по счету награда. Ранее ленфильмовская картина завоевала признание жюри на многих других региональных конкурсных киносмотрах.

Я очень рад. Любопытный фестиваль, он проходил впервые. В нем участвовали практически все постсоветские республики. В целом все было интересно. Наур Гармелия, режиссер

Напомним, что действие фильма разворачивается в пострадавшем от войны абхазском городе. Русская семья, живущая на руинах поселения, занимается выращиванием фундука с целью дальнейшей продажи на волне "ореховой лихорадки". Однако внезапно объявляются воры орехов и рушат все планы героев.

Генеральный директор киностудии Эдуард Суворов в недавнем интервью называл "Последнюю цену" Гармелии одним из самых успешных проектов "Ленфильма" за последнее время.

Видео: пресс-служба киностудии "Ленфильм"