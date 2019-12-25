Под Изварой нашли останки 97 советских военнопленных из нацистского лагеря

В Ленобласти обнаружили захоронение 97 узников концлагеря "Дулаг-102".

В деревне Извара Волосовского района Ленинградской области обнаружили останки 97 советских военнопленных, погибших в годы Великой Отечественной войны. На этой территории находился подлагерь нацистского лагеря "Дулаг-102", где, по имеющимся данным, могли содержать до 2 тыс. человек.

Основной лагерь располагался на территории современного Волосово. В 2023 году поисковики обнаружили и подняли останки более тысячи его узников. Сейчас работы продолжаются в Изваре, примерно в 12,5 км от города.

Об условиях содержания пленных свидетельствуют архивные документы, в том числе протокол допроса врача, работавшего в лагере. Согласно его показаниям, истощенных от голода людей заставляли трудиться, избивали палками и натравливали на них собак.

В протоколе врач сообщил, что в лазарет, где он работал, поступили около 20 человек с травмами после нападения собак. Некоторые из них умерли от заражения крови. По его словам, военнопленных также забивали палками до смерти. Тех, кто из-за истощения не мог самостоятельно передвигаться, конвоиры, согласно свидетельству, могли расстреливать.

По имеющимся сведениям, охрану подлагеря в Изваре обеспечивали эстонские коллаборационистские формирования.

Поисковые работы и изучение архивных материалов позволяют устанавливать обстоятельства гибели узников и документировать преступления, совершенные нацистами на оккупированной территории Ленинградской области.

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