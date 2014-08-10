  1. Главная
В Петербурге возбудили уголовные дела о мошенничестве при строительстве двух ЖК
Сегодня, 11:41
Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил два уголовных дела о мошенничестве при строительстве жилых комплексов "Новое Колпино" и "Курортный квартал". Дела расследуются по части 4 статьи 159 УК РФ.

По данным следствия, руководители компаний-застройщиков получили денежные средства от дольщиков по договорам долевого участия, но не выполнили обязательства по своевременной сдаче домов. В установленные сроки объекты не были введены в эксплуатацию, что вызвало обеспокоенность среди граждан.

Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. В офисах застройщиков уже проведены обыски. Ситуация взята на особый контроль руководства Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

Проблемы со сдачей жилых комплексов активно обсуждались в средствах массовой информации и вызывали беспокойство дольщиков. Возбуждение уголовных дел должно помочь установить виновных и защитить права граждан, вложивших средства в строительство.

Расследование продолжается. 

Фото: Telegram/ Питерский Следком

Теги: курортный квартал, новое колпино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

