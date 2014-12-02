В Ленобласти число наркопреступлений сократилось почти на 36%

Обсуждение этих цифр состоялось на заседании антинаркотической комиссии, где рассматривались вопросы профилактики в образовательных учреждениях и работа профильных ведомств.

В Ленинградской области подвели итоги борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Как сообщается в Telegram-канале регионального правительства, по итогам семи месяцев 2026 года правоохранители расследовали 499 подобных преступлений, что на 35,9% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Обсуждение этих цифр состоялось на заседании антинаркотической комиссии, где рассматривались вопросы профилактики в образовательных учреждениях и работа профильных ведомств. Отмечается, что власти региона уделяют особое внимание защите детей и подростков. В частности, Ярослав Серов, вице-губернатор Ленинградской области по безопасности, заявил о необходимости усилить межведомственное взаимодействие. Он подчеркивал, что чем быстрее школы, медики, правоохранители, муниципалитеты и органы власти обмениваются информацией и совместно реагируют на риски, тем надежнее становится защита детей, подростков и семей.

В рамках профилактических мер таможенники-кинологи регулярно проводят занятия для школьников и студентов. Кроме того, было организовано обучение для более чем 3,5 тысячи иностранных граждан: им разъяснили основные положения российского законодательства в ходе адаптационных курсов.

Ранее мы сообщили о том, что в Подпорожье открылась первая мобильная АЗС для стабилизации топливного рынка Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти