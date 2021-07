Диетологи назвали мешающих похудению напитки

Специалисты советуют пить обычную воду, зеленый чай или черный кофе.

Американские диетологи назвали пять видов напитков, которые плохо влияют на фигуру и препятствуют похудению. Об этом сообщило издание Eat This, Not That!

Диетолог Эшли Нейдер рассказала, что зачастую при похудении внимание уделяется только еде, но отказ от высококалорийных напитков не менее важен.

Первыми в списке идут соки, которые содержат много сахара и при этом лишены клетчатки. Диетолог посоветовала съедать фрукт вместо сока.

Алкогольные коктейли также вредны при похудении. Диетолог Линдси ДеСото вместо коктейлей посоветовала пить низкоуглеводное пиво или экстра-брют игристые вина. Но при этом, даже такими алкогольными напитками не стоит увлекаться.

В списке оказались и газированные напитки, поскольку в них много сахара. Тем, кто хочет сбросить вес, также не стоит добавлять в кофе ароматизированные высококалорийные сливки. Сливки можно заменить миндальным или овсяным молоком.

Сладкие спортивные напитки стали пятыми в списке. Они также содержат много сахара и килокалорий. Специалисты советуют пить обычную воду, зеленый чай или черный кофе.

Фото: pexels