Перед судом предстанет петербуржец, жестоко избивший мужчину на Богатырском
Сегодня, 12:47
Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 25 сентября. 

В марте обвиняемый, находясь на лестничной клетке в доме на Богатырском проспекте, в ходе конфликта с мужчиной нанес ему шесть ударов кулаками в голову и по лицу. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что жителя Пушкина обвиняют в убийстве знакомого на Малой улице. 

Фото: Piter.TV 

