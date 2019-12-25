Перед судом предстанет петербуржец, жестоко избивший мужчину на Богатырском

Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 25 сентября.

В марте обвиняемый, находясь на лестничной клетке в доме на Богатырском проспекте, в ходе конфликта с мужчиной нанес ему шесть ударов кулаками в голову и по лицу. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

