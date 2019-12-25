Полиция Петербурга связала задержанных с 80 уголовными делами о мошенничестве

В Петербурге нашли оборудование, которое использовали телефонные аферисты.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции ликвидировали технический центр, предположительно использовавшийся для телефонного мошенничества. По подозрению в причастности к его работе задержали 22-летнего ранее судимого молодого человека и 19-летнюю девушку.

По предварительным данным, молодые люди действовали по указаниям кураторов и администрировали абонентские терминалы, через которые телефонный трафик проходил с использованием GSM-шлюзов. Оборудование применяли для совершения мошеннических действий. Как сообщает издание, подозреваемых завербовали через мессенджер.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли банковские карты, GSM-шлюзы, маршрутизатор, роутер, камеры, ноутбуки и мобильные телефоны с переписками. По информации оперативников, задержанные могут быть причастны как минимум к 80 уголовным делам.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 274.3 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет 6 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров с использованием "неучтенного" трудового стажа.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)