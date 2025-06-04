В Петербурге наградили победителей конкурса на лучшее благоустройство территорий за 2024 год

Лучшими территориями в центральных районах города были признаны Адмиралтейский, Василеостровский и Центральный районы, среди пригорода лидируют Колпинский, Кронштадтский и Курортный.

Губернатор Петербурга Александр Беглов провёл заседание городского штаба по вопросам благоустройства, на котором подвели итоги конкурса комплексного благоустройства территорий за 2024 год, пишет "Петербургский дневник".

В конкурсе участвовали объекты по различным категориям, включая благоустройство жилых кварталов, дворов, парков и садов, а также территорий учреждений здравоохранения, образования, культуры и торговли. Конкурс состоял из 11 номинаций.

Лучшими территориями в центральных районах города были признаны Адмиралтейский, Василеостровский и Центральный районы, среди пригорода лидируют Колпинский, Кронштадтский и Курортный. В категории старых застроек побеждают Калининский и Приморский районы, а в новой застройке – Красногвардейский, Невский и Московский.

Специальная комиссия отметила восемь лучших объектов садово-парковой архитектуры и четырнадцать объектов благоустройства, общее количество заявок составило 171.

В 2024 году в Петербурге обустроено 57 общественных пространств, среди которых – вторая очередь Линейного парка, прогулочная зона на улице Крыленко и парк на берегу Ижорского пруда в Колпино.

За последние пять лет в городе созданы более 240 новых зелёных зон и общественных пространств. До конца 2025 года запланировано дальнейшее благоустройство ещё около 50 площадок, среди знаковых проектов – завершение третьего этапа Линейного парка, развитие сквера Фёдоровского, Купчинского и Джазового скверов, а также сада на перекрёстке улиц Некрасова и Маяковского.

Основные направления деятельности включают формирование доступной среды для всех категорий граждан, установку фонарей и камер наблюдения, а также реставрацию и строительство новых фонтанов.

Александр Беглов подчеркнул, что улучшение городской среды – это не просто функциональные преобразования, но и искусство. Благодаря проектам благоустройства, Санкт-Петербург неоднократно получал признание на федеральном уровне. В 2023 году Северная столица заняла первое место в общероссийском рейтинге программы формирования комфортной городской среды за всё время её существования.

Губернатор выразил благодарность участникам конкурса и высоко оценил их вклад в превращение Петербурга в современный и удобный для жизни город.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт Приморского шоссе продолжается в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга