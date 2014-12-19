На КАД между развязками с Пулковским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу движения

Трассу будут убирать от смета.

На кольцевой автодороге от Пулковского шоссе до развязки с ЗСД перекроют одну полосу для движения. Речь идет о четвертой полосе. Об этом предупредила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 4 по 6 апреля на участке будут убирать смет с разделительной полосы. На остальных полосах ограничат скоростной режим до 50 км/час.

Работы являются плановыми и будут проходить в круглосуточном режиме. Информация о перекрытии полосы появится на табло и знаках переменной информации.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что из-за весенней уборки в тоннеле петербургской дамбы ограничили движение до 8 апреля.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"