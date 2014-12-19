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На КАД между развязками с Пулковским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу движения
Сегодня, 11:41
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На КАД между развязками с Пулковским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу движения

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Трассу будут убирать от смета.

На кольцевой автодороге от Пулковского шоссе до развязки с ЗСД перекроют одну полосу для движения. Речь идет о четвертой полосе. Об этом предупредила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 4 по 6 апреля на участке будут убирать смет с разделительной полосы. На остальных полосах ограничат скоростной режим до 50 км/час. 

Работы являются плановыми и будут проходить в круглосуточном режиме. Информация о перекрытии полосы появится на табло и знаках переменной информации. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что из-за весенней уборки в тоннеле петербургской дамбы ограничили движение до 8 апреля. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Теги: кад, уборка смета
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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