У Сенного рынка в Петербурге задержали десятки человек во время рейда

Сотни силовиков провели миграционный рейд у Сенного рынка в Петербурге.

В Петербурге у Сенного рынка прошел масштабный рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства. Несколько сотен правоохранителей оцепили квартал на Московском проспекте, где расположено молельное помещение. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

К проверке присоединились представители военкоматов. Они выясняли, встали ли на воинский учет граждане, недавно получившие российские паспорта. По информации собеседника агентства, нескольким десяткам человек вручили повестки для явки в военкомат. Еще несколько десятков человек задержали из-за неправильно оформленных миграционных документов.

Кроме того, правоохранители проверяют молельное помещение на соблюдение законодательства в сфере обрядовой деятельности. В поле зрения силовиков также попали расположенные поблизости хостелы и этнические кафе.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге ищут 13-летнего школьника, ушедшего из дома после ссоры с родителями.

Фото: Piter.TV