На улице Малой Карпатской под асфальтом прорвало трубу

Из окон одной из многоэтажек очевидцы сняли большой фонтан из воды и пара.

Во Фрунзенском районе Петербурга, на Малой Карпатской улице, прорвало трубу. Об этом корреспондентам Piter.TV сообщили очевидцы события. Огромный фонтан залил весь асфальт и находящиеся рядом машины.

Происшествие случилось днем 25 апреля. Из окон одной из многоэтажек очевидцы сняли большой фонтан из воды и пара, который бил прямо из-под асфальта во дворе. Сильная струя достигала высоты нескольких метров. По словам очевидцев, прорыв трубы устранили примерно через полчаса.

К счастью, из прохожих людей никто не пострадал. Огромная струя воды повредила один из автомобилей. В течение тридцати минут на машину летели камни и куски асфальта. Теперь владельцу авто придётся потратиться на ремонт.

Видео: Piter.TV