Производство хамона и сыровяленых колбас расширяется в Ленобласти
Сегодня, 16:48
Объем инвестиций в проект составит около 1,3 млрд рублей.

В Ленобласти расширяют производство хамона и сыровяленых колбас. Соответствующее соглашение подписали губернатор Александр Дрозденко и директор ООО "Пит-Продукт" Игорь Орлов в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума, рассказали в администрации региона. 

Производство указанной продукции позволит области удовлетворить внутренний спрос на премиальные деликатесы и нарастить их поставки по стране. Объем инвестиций в проект составит около 1,3 млрд рублей. 

Уверен, что наши хамон и сыровяленые колбасы по качеству не уступают, а где-то и превосходят продукцию с исторической родины этих деликатесов. 

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти 

Будет создано 50 рабочих мест, мощности хотят ввести в следующем году. 

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти 

