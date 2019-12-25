Производство хамона и сыровяленых колбас расширяется в Ленобласти

Объем инвестиций в проект составит около 1,3 млрд рублей.

В Ленобласти расширяют производство хамона и сыровяленых колбас. Соответствующее соглашение подписали губернатор Александр Дрозденко и директор ООО "Пит-Продукт" Игорь Орлов в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума, рассказали в администрации региона.

Производство указанной продукции позволит области удовлетворить внутренний спрос на премиальные деликатесы и нарастить их поставки по стране. Объем инвестиций в проект составит около 1,3 млрд рублей.

Уверен, что наши хамон и сыровяленые колбасы по качеству не уступают, а где-то и превосходят продукцию с исторической родины этих деликатесов. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Будет создано 50 рабочих мест, мощности хотят ввести в следующем году.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти