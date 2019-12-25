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В Колпино водитель Mazda сбил двух пешеходов, убив одного из них
Сегодня, 10:28
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Колпино водитель Mazda сбил двух пешеходов, убив одного из них

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В Колпинском районе Петербурга мужчина сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия. Один из потерпевших скончался на месте.

Поздно вечером в пятницу, 30 июня, в полицию поступило сообщение о том, что водитель автомобиля марки Mazda сбил двух людей на пешеходном переходе.

Как стало известно Piter.TV, два жителя республики Дагестан переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, как вдруг на них наехал водитель иномарки. После этого лихач на Mazda скрылся с места происшествия.

Один из потерпевших скончался на месте происшествия. Второй пешеход был госпитализирован в больницу с различными переломами в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Лисьем Носу иномарка врезалась в мотороллер с водителем без прав.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей,

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