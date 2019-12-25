В метро Петербурга пассажира увезли в отдел после жалобы на непристойное поведение

В переходе станции "Проспект Славы" задержали мужчину после инцидента с девушкой.

В Петербурге мужчину доставили в отдел после инцидента с 17-летней девушкой в метро. По информации "Фонтанки", пассажир шлепнул ее ниже спины. Обстоятельства произошедшего выясняет Следственный комитет.

О случившемся стало известно 8 октября. В пресс-службе петербургского метрополитена сообщили, что на мужчину обратили внимание другие пассажиры, которые пожаловались на его непристойное поведение. Информация поступила сотрудникам транспортной безопасности и ситуационного центра подземки.

Мужчину задержали накануне вечером в переходе станции "Проспект Славы". В отдел его доставили сотрудники транспортной безопасности. Следственный комитет проводит проверку, в ходе которой предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV