В метро Петербурга пассажира увезли в отдел после жалобы на непристойное поведение

В Петербурге мужчину доставили в отдел после инцидента с 17-летней девушкой в метро. По информации "Фонтанки", пассажир шлепнул ее ниже спины. Обстоятельства произошедшего выясняет Следственный комитет.
О случившемся стало известно 8 октября. В пресс-службе петербургского метрополитена сообщили, что на мужчину обратили внимание другие пассажиры, которые пожаловались на его непристойное поведение. Информация поступила сотрудникам транспортной безопасности и ситуационного центра подземки.
Мужчину задержали накануне вечером в переходе станции "Проспект Славы". В отдел его доставили сотрудники транспортной безопасности. Следственный комитет проводит проверку, в ходе которой предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
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Фото: Piter.TV
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