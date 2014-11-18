Рецидивист обокрал 90-летнюю женщину через незапертую дверь в Ленобласти

В Ломоносовском районе задержали мужчину, укравшего телефон у пенсионерки.

Вечером 24 августа 90-летняя жительница посёлка Лебяжье Ломоносовского района Ленобласти обратилась в полицию. Она сообщила, что из её квартиры пропал мобильный телефон. Ущерб составил 5,1 тыс. рублей. Позже выяснилось, что злоумышленник проник в жилище через незапертую дверь и прихватил не только телефон, но и 100 рублей наличными.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Через два дня, 26 августа, полицейские задержали подозреваемого — 39-летнего неработающего жителя посёлка Аврово Волховского района. Ранее мужчина уже был неоднократно судим, преимущественно за кражи и грабежи.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Следствие продолжается.

Ранее на Piter.TV: задержаны подозреваемые в грабеже на Северном проспекте.

Фото: Piter.TV