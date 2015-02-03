Мужчина, выстреливший соседке в лицо, сам позвонил в полицию

Девушку госпитализировали ночью 3-го сентября.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что выстрелил в лицо своей соседке. Об инциденте в квартире на Октябрьской набережной ранее сообщил Piter.TV.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 21-летний мужчина поспорил со своей соседкой по поводу уборки квартиры, а затем вышел в коридор и взял пистолет "Оса". Оружие принадлежит третьему лицу. После этого молодой человек выстрелил соседке в лицо и сам вызвал полицию и скорую помощь. Обидчика задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV