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Мужчина, выстреливший соседке в лицо, сам позвонил в полицию
Сегодня, 17:32
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Мужчина, выстреливший соседке в лицо, сам позвонил в полицию

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Девушку госпитализировали ночью 3-го сентября.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что выстрелил в лицо своей соседке. Об инциденте в квартире на Октябрьской набережной ранее сообщил Piter.TV. 

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 21-летний мужчина поспорил со своей соседкой по поводу уборки квартиры, а затем вышел в коридор и взял пистолет "Оса". Оружие принадлежит третьему лицу. После этого молодой человек выстрелил соседке в лицо и сам вызвал полицию и скорую помощь. Обидчика задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: Piter.TV

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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