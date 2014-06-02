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Сосед по съемной квартире выстрелил в лицо девушке
Сегодня, 9:39
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Сосед по съемной квартире выстрелил в лицо девушке

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Версии произошедшего пострадавшей и предполагаемого обидчика разошлись.

Мужчина выстрелил в лицо девушке в квартире на Октябрьской набережной, 64/2. Ее поместили в операционную реанимацию. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ночью 3-го сентября. Пострадавшая говорила о том, что не знает обидчика. По информации "Фонтанки", в уроженку Волховского района Ленобласти выстрелил ее же сосед. Он сделал это после того, как молодые люди обсудили график уборки квартиры. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в магазине косметики в Рыбацком задержали голого мужчину. 

Фото: Piter.TV

Теги: выстрел, реанимация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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