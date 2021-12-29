Росгвардейцы задержали мужчину, который напал в Приморском районе на человека с ножом

Злоумышленник пытался избавиться от ножа.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который нападал с ножом на прохожих. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне очевидцы сообщили о том, что мужчину, истекающего кровью, увезли с Парашютной улицы. Пострадавшим оказался житель Петербурга 1980-го года рождения. Он остался жив, однако находится в больнице в тяжелом состоянии.

Сообщение о злоумышленнике поступило в Росгвардию в 18:00. В этот момент сотрудники находились на маршруте патрулирования и смогли оперативно приехать на вызов. Мужчину 1986-го года рождения задержали. Он пытался избавиться от орудия преступления. Его мотивы неизвестны.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО