Музей-заповедник "Павловск" с 1 апреля будет работать на 2 часа дольше

Парк будет работать с 7:00 до 21:00.

В музее-заповеднике "Павловск" с 1 апреля изменится режим работы. С этого дня парк будет закрываться на два часа позже. Об этом сообщила пресс-служба музея.

"Павловский парк" будет работать с 7:00 до 21:00. В выходные и праздничные дни с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 прогуляться по парку можно бесплатно, с 10:00 до 17:00 за вход придётся заплатить. Понедельник – выходной день.

Павловский дворец открыт для посещения с 10:00 до 18:00.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "Павловск"