Парки Павловска и Царского Села закрыли после мощного урагана

В аварийно-восстановительных работах были задействованы 120 бригад, 314 специалистов и 120 единиц спецтехники.

Музеи-заповедники Павловск и Царское Село продолжают устранять последствия сильного урагана. Восстановительные работы займут от нескольких дней до 2 недель, пишет КП-Петербург.

В Петербурге и Ленинградской области продолжают ликвидировать последствия мощного урагана, который обрушился на регион 11 июля. Из-за стихии музеи-заповедники Павловск и Царское Село временно закрыли парковые территории для посетителей.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что столь интенсивное развитие непогоды оказалось неожиданным даже для современных систем прогнозирования. По его словам, ни одна модель не предсказала формирование локального циклона с резким перепадом атмосферного давления на территории Ленинградской области.

Сильнее всего шторм затронул южные районы Петербурга. На метеостанциях скорость ветра достигала 17-25 м/с, а в северной части города за сутки выпало 70-77 мм осадков. На центральной станции зафиксировали 42,5 мм дождя, что составляет 51% месячной нормы. В отдельных районах Ленинградской области за выходные могло выпасть до 80% июльской нормы осадков.

По данным Комитета по благоустройству, в садах и парках Петербурга ураган повалил более 180 деревьев. Наиболее серьезный ущерб зафиксирован в Красносельском районе, где ветер повредил 99 деревьев. К устранению последствий привлечены 279 единиц техники и 921 дворник. На городских дорогах работают еще 445 единиц техники и 691 специалист.

Одним из наиболее пострадавших объектов стал Павловский парк. Здесь ветер повалил не менее 199 деревьев, включая вековые дубы и липы. Среди утраченных деревьев оказался дуб на берегу реки Славянки, который специалисты восстанавливали 2 года назад. В музее-заповеднике сообщили, что дворцовый комплекс, мосты и скульптуры не пострадали, однако парк останется закрытым как минимум до 15 июля. Срок полного завершения восстановительных работ пока не определен.

В Государственном музее-заповеднике "Царское Село" на устранение последствий стихии потребуется не менее 2 недель. В Екатерининском парке повалено 51 дерево, в Александровском — 98. Наибольшие повреждения получили Рамповая и Периметральная аллеи, а также дубовая роща возле Орловских ворот.

Последствия непогоды затронули и Ленинградскую область. В Кудрово после сильных дождей из берегов вышла река Оккервиль, подтопив территорию одноименного парка. В администрации Заневского городского поселения сообщили, что уровень воды постепенно снижается, а состояние зеленых насаждений специалисты оценят после полного ухода воды.

Ранее сообщалось, что Водоканал устраняет последствия ливня в Петербурге.

Фото: пресс-служба музея "Царское село"