Музеи-заповедники Петербурга предлагают наделить природоохранным статусом

Новый статус может помочь сохранить биоразнообразие парков и защитить их от застройки.

Петербургские музеи-заповедники могут получить дополнительный статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) для более эффективной защиты их уникальных экосистем. Как сообщает "Деловой Петербург", вопрос о целесообразности такого решения обсуждается экспертами, поскольку существующий статус объектов культурного наследия не обеспечивает полноценной охраны природного разнообразия.

Сторонники инициативы отмечают, что статус ООПТ позволит привлечь дополнительное финансирование для поддержания биоразнообразия, создаст защитные буферные зоны от застройки и потребует внесения изменений в генеральные планы территорий. Противники опасаются, что это создаст дополнительные организационные и финансовые трудности для музеев, существующий статус которых и так обеспечивает определенный уровень защиты.

Опыт Ленинградской области демонстрирует успешные примеры совмещения функций музеев-заповедников и особо охраняемых природных территорий. В настоящее время вопрос остается дискуссионным, однако планируемые изменения в природоохранном законодательстве могут сделать создание ООПТ обязательным для территорий с высоким биоразнообразием независимо от их основного статуса.

Фото: Piter.TV