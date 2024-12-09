Ленобласть строит деловой мост в Мумбаи без посредников

Ддин центр в Мумбаи перевернет рынок Индии

Ленинградская область запускает собственный Информационно-деловой центр в Мумбаи. Проект представила предпринимателям председатель комитета по внешним связям Анастасия Михальченко. Площадка обеспечит региональным компаниям постоянное физическое присутствие в финансовой столице Индии. Сотрудники центра возьмут на себя сопровождение экспортных и импортных контрактов, сбор запросов от местного бизнеса и подготовку персональных рыночных рекомендаций.

Михальченко подчеркнула, что хаб станет инструментом для снятия системных препятствий: удаленности, бюрократических проволочек, языковых сложностей и дефицита свежих данных о спросе. Официальная церемония открытия назначена на выставку "ИННОПРОМ. Индия" в Нью-Дели, которая пройдет перед XVIII саммитом БРИКС. Губернатор Александр Дрозденко, возглавляющий профильную рабочую группу при МИД России, назвал создание центра практическим вкладом в расширение торговых коридоров.

По оценкам экспертов, запуск хаба может ускорить обработку внешнеторговых запросов региона на 35–40%, а затраты на логистику сопровождения сделок для среднего предприятия снизятся примерно на 15%. Бюджет пилотного года работы центра оценивается в 48 млн руб.

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