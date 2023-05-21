Монтаж панелей на балюстраду эскалаторов заканчивают на "Путиловской"

Монтаж декоративных панелей из нержавеющей стали на балюстрады эскалаторов наклонного хода станции "Путиловская" подходит к завершению, сообщает Telegram-канал "Подземник".
Ранее специалисты выполнили установку поручней на четыре эскалатора модели ЭС01С. Далее планируется приступить к монтажу светильников, аналогичных тем, что уже установлены на станции "Юго-Западная".
Подобный дизайн освещения уже можно видеть на пересадочном узле станции "Авиамоторная" Калининской и Большой кольцевой линий московского метро.
Ранее мы сообщили о том, что на станции метро "Юго-Западная" установили интервальные часы над въездом в тоннель.
Фото: Telegram / Подземник
