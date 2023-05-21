Монтаж панелей на балюстраду эскалаторов заканчивают на "Путиловской"

Ранее специалисты выполнили установку поручней на четыре эскалатора модели ЭС01С.

Монтаж декоративных панелей из нержавеющей стали на балюстрады эскалаторов наклонного хода станции "Путиловская" подходит к завершению, сообщает Telegram-канал "Подземник".

Ранее специалисты выполнили установку поручней на четыре эскалатора модели ЭС01С. Далее планируется приступить к монтажу светильников, аналогичных тем, что уже установлены на станции "Юго-Западная".

Подобный дизайн освещения уже можно видеть на пересадочном узле станции "Авиамоторная" Калининской и Большой кольцевой линий московского метро.

Ранее мы сообщили о том, что на станции метро "Юго-Западная" установили интервальные часы над въездом в тоннель.

Фото: Telegram / Подземник