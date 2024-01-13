В Мурино возбудили дело после нападений мужчины на моноколесе

СК расследует дело о приставаниях к девушкам в Мурино.

Следователи устанавливают личность мужчины, который, по предварительным данным, приставал к девушкам на улицах Мурино. Об этом пишет spb.aif.ru.

В Мурино Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве после сообщений о противоправных действиях неизвестного мужчины, передвигавшегося на моноколесе. По данным Следственного комитета России, злоумышленник подъезжал к девушкам со спины и совершал в отношении них противоправные действия. Предварительно установлено, что от его поведения могли пострадать около 10 человек.

В настоящее время следователи устанавливают личность подозреваемого и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела.

Тем временем полиция Петербурга расследует мошенничество на 95 млн рублей.

Фото: Piter.tv