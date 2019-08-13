В День города и района в Выборге будут работать сразу несколько концертных площадок

Канал Piter.TV узнал, где будет происходить самое интересное на Дне Выборга и Выборгского района 17 августа.

Уже в эту субботу, 17 августа, Выборг и Выборгский район отпразднуют день города и района. Весь день в центре древнего Выборга будут проходить концертные, театрализованные и другие праздничные шоу и представления. Канал Piter.TV пообщался с начальником отдела культуры администрации Выборгского района Галиной Цветковой и узнал, где разместятся самые интересные сцены праздничного дня. Галина Цветкова отметила значительную роль выборгской молодежи в происходящем: накануне администрация обсудила с представителями творческих коллективов выступления на Дне города и района.

У нас прошло организационное собрание с нашей замечательной выборгской молодежью, которая будет принимать участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Выборга и Выборгского района. Одна из площадок, где талантливая молодежь сможет проявить себя, расположится у Дворца культуры. На ней будут выступать наши выборгские коллективы и артисты. Это группа "Полынь", "Саманта", "Колумба" и замечательная группа "Танцуй". Также, среди участников этой программы будут наши гости из Санкт-Петербурга - группа "Нимея" и группа "Астера". Галина Цветкова, начальник отдела культуры

Еще одна музыкальная площадка расположится в сквере на улице Димитрова. Здесь ожидаются выступления солистов-любителей, работающих в разных жанрах. Музыканты смогут представить себя публике в формате "свободного микрофона".

У нас также будут выступать помимо групп солисты, которые помимо основной работы и обычной жизни, еще и поют, занимаются творчеством. Они будут выступать на площадке в сквере на Димитрова, там можно будет услышать и классику, и поп-музыку, и рэп. Площадка будет работать в формате "Свободного микрофона", так что артистам нужно будет подготовиться и суметь представить себя публике, рассказать о своем творчестве. Мы обязательно также обговорим все временные рамки выступлений, проверим, все ли готовы, никто ли не заболел. Галина Цветкова, начальник отдела культуры

На празднике выступят не только выборгские коллективы: в город приедут также профессиональные артисты из Петербурга.

У нас много приглашенных гостей. В том числе, для юных жителей будет выступать детский театр "Зазеркалье". Они представят две программы для деток: одна из них, для детей от двух лет, пройдет с 11 до 12 часов, а другая - с 15 до 18 - для деток от 6 лет. Программы пройдут в парковой зоне на пересечении Ленинградского и Ленина. Здесь же будут работать актеры театра "Мимо Крокодил", это очень яркая и веселая пантомима, она обязательно запомнится и юным, и взрослым жителям. Формат очень подходит для того, чтобы поучаствовать в спектаклях, сфотографироваться с артистами - будет интересно. В Библиотеке Алвара Аалто мы продолжим сотрудничество с Фондом Андрея Петрова, в 17 часов там состоится концертная программа "Киношлягеры Андрея Петрова", в ней примут участие замечательные вокалисты из Санкт-Петербурга, музыканты симфонического оркестра "Таврический".

Еще в городе будет работать концертная площадка в районе городка аттракционов с 12 до 18 часов. На ней выступят творческие коллективы города Выборга и Выборгского района. Среди них будет много много самодеятельных и независимых коллективов из коммерческой отрасли культуры.

Ну а ближе к вечеру на Рыночной площади в 18.30 начнется большой концерт. Откроет его замечательное барабанное шоу Drum Time, мы уже ни раз встречали их в нашем городе. В 19 часов на сцену выйдет "Сурганова и оркестр", в 20.00 - рэпер PLC, в 21 - Миша Романова, в 21.30 - хедлайнер мероприятия Макс Барских, и в 22.30 - праздничный фейерверк в акватории.

Ранее мы писали, что праздничный фейерверк в День Выборга состоится в 22.30.