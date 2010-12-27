Праздничный фейерверк в День Выборга состоится в 22.30

Подробностями праздничной программы с Piter.TV поделилась начальник отдела культуры Галина Цветкова.

Стало известно, во сколько состоится традиционный фейерверк в честь Дня Выборга и Выборгского района, в рамках празднования 17 августа. Об этом Piter.TV рассказала начальник отдела культуры администрации Выборгского района Галина Цветкова. В разные годы салют проходил в 22 и 23 часа после окончания праздничной программы. В 2019 году главный летний фейерверк в акватории состоится в 22.30. Его увидят как все зрители концертного шоу на главной сцене в пределах Рыночной площади, так и аудитория на других участках набережной Салакка-Лахти.

На Рыночной площади в 18.30 начнется большой концерт. Откроет его замечательное барабанное шоу Drum Time, мы уже ни раз встречали их в нашем городе. В 19 часов на сцену выйдет "Сурганова и оркестр", в 20.00 - известный рэпер PLC, в 21 - Миша Романова, в 21.30 - хедлайнер мероприятия Макс Барских, и в 22.30 состоится - праздничный фейерверк в акватории. Галина Цветкова, начальник отдела культуры

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