Стало известно, какие улицы перекроют в Выборге в День города

Подготовка к празднованию Дня района и города в Выборге выходит на финишную прямую. Стало известно, какие улицы накануне праздника перекроют для движения автомобилей. Как пояснили Piter.TV в пресс-службе администрации Выборгского района, ограничение на движение будет введено на центральных улицах Выборга в местах массовых празднеств и гуляний. Ограничения продлятся с 16 августа в 19.00 по 17 августа 23.00. Полный список улиц, которые перекроют на время Дня города, опубликован на сайте муниципалитета.
- пр. Суворова (от ул. Кеппа до Ленинградского шоссе);
- пр. Ленина (от Московского пр. до ул. Пионерской);
- ул. Мира (от Московского пр. до пр. Суворова);
- ул. Ушакова (от ул. Северной до пр. Ленина);
- ул. Советская (от ул. Крепостной до Ленинградского пр.);
- ул. Димитрова (от ул. Северной до пр. Ленина);
- пер. Николаева (от наб. 40-летия ВЛКСМ до пр. Ленина);
- пер. Рыбный (от наб. 40-летия ВЛКСМ до пр. Ленина);
- ул. Пионерская (от наб. 40-летия ВЛКСМ до Банковского проезда);
- Банковский проезд (от ул. Пионерской до ул. Крепостной);
- ул. Красноармейская (от наб. 30-го Гвардейского Корпуса до ул. Крепостной);
- ул. Северный Вал (от ул. Краснофлотской до ул. Красноармейской);
- ул. Прогонная (от ул. Краснофлотской до ул. Пионерской).
В распоряжение Piter.TV оказалась схема ограничений в праздничные дни.
Администрация обратилась с просьбой к жителям домов, расположенных в зоне ограничения и перекрытия дорожного движения, заранее планировать маршрут и парковку автомобилей в период с 16 августа по 17 августа 2019 года.
Также обращаем внимание жителей и гостей нашего города! 17 августа с 16.30 до 17.00 в связи с подготовкой к концертной программе вход на Рыночную площадь будет ограничен, а с 17.00, в целях обеспечения безопасности граждан, проход будет осуществляться через рамки металлоискателя. Проносить тару из стекла, пластика, железа и др., а также колющие и режущие предметы строго запрещено.Во избежание образования очередей в пунктах пропуска просьба к отдыхающим приходить на мероприятия заранее.
Организаторы мероприятий приносят извинения за временные неудобства.
Фото: пресс-служба администрации Выборгского района
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