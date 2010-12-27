Стало известно, какие улицы перекроют в Выборге в День города

Выборг активно готовится к празднованию Дня района и города.

Подготовка к празднованию Дня района и города в Выборге выходит на финишную прямую. Стало известно, какие улицы накануне праздника перекроют для движения автомобилей. Как пояснили Piter.TV в пресс-службе администрации Выборгского района, ограничение на движение будет введено на центральных улицах Выборга в местах массовых празднеств и гуляний. Ограничения продлятся с 16 августа в 19.00 по 17 августа 23.00. Полный список улиц, которые перекроют на время Дня города, опубликован на сайте муниципалитета.

- пр. Суворова (от ул. Кеппа до Ленинградского шоссе); - пр. Ленина (от Московского пр. до ул. Пионерской); - ул. Мира (от Московского пр. до пр. Суворова); - ул. Ушакова (от ул. Северной до пр. Ленина); - ул. Советская (от ул. Крепостной до Ленинградского пр.); - ул. Димитрова (от ул. Северной до пр. Ленина); - пер. Николаева (от наб. 40-летия ВЛКСМ до пр. Ленина); - пер. Рыбный (от наб. 40-летия ВЛКСМ до пр. Ленина); - ул. Пионерская (от наб. 40-летия ВЛКСМ до Банковского проезда); - Банковский проезд (от ул. Пионерской до ул. Крепостной); - ул. Красноармейская (от наб. 30-го Гвардейского Корпуса до ул. Крепостной); - ул. Северный Вал (от ул. Краснофлотской до ул. Красноармейской); - ул. Прогонная (от ул. Краснофлотской до ул. Пионерской).

В распоряжение Piter.TV оказалась схема ограничений в праздничные дни.

Администрация обратилась с просьбой к жителям домов, расположенных в зоне ограничения и перекрытия дорожного движения, заранее планировать маршрут и парковку автомобилей в период с 16 августа по 17 августа 2019 года.

Также обращаем внимание жителей и гостей нашего города! 17 августа с 16.30 до 17.00 в связи с подготовкой к концертной программе вход на Рыночную площадь будет ограничен, а с 17.00, в целях обеспечения безопасности граждан, проход будет осуществляться через рамки металлоискателя. Проносить тару из стекла, пластика, железа и др., а также колющие и режущие предметы строго запрещено.Во избежание образования очередей в пунктах пропуска просьба к отдыхающим приходить на мероприятия заранее.

Организаторы мероприятий приносят извинения за временные неудобства.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района