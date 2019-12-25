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В Петербурге 14 человек получат молодёжную премию
Сегодня, 19:05
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kraratau27

В Петербурге 14 человек получат молодёжную премию

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Размер премии составляет от 50 до 75 тыс. рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому 14 активных жителей города получат молодёжную премию за 2020 год. Об этом в среду, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного. 

Победители премии определяются по результатам конкурсного отбора, который проводит специальная комиссия при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Пресс-служба Смольного. 

Молодёжная премия присуждается гражданам за выдающиеся заслуги в сферах образования, науки, спорта, искусстве и другие в 14 номинациях. Соискателями премии могут стать граждане России от 14 до 30 лет, проживающие или пребывающие в Петербурге. 

Ранее мы писали, что в Петербурге увеличили размер премии для молодежи. 

Фото: pixabay.com 



 

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