В Петербурге 14 человек получат молодёжную премию

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому 14 активных жителей города получат молодёжную премию за 2020 год. Об этом в среду, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного.
Победители премии определяются по результатам конкурсного отбора, который проводит специальная комиссия при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Пресс-служба Смольного.
Молодёжная премия присуждается гражданам за выдающиеся заслуги в сферах образования, науки, спорта, искусстве и другие в 14 номинациях. Соискателями премии могут стать граждане России от 14 до 30 лет, проживающие или пребывающие в Петербурге.
Ранее мы писали, что в Петербурге увеличили размер премии для молодежи.
Фото: pixabay.com
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