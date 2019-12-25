В Петербурге 14 человек получат молодёжную премию

Размер премии составляет от 50 до 75 тыс. рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому 14 активных жителей города получат молодёжную премию за 2020 год. Об этом в среду, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Победители премии определяются по результатам конкурсного отбора, который проводит специальная комиссия при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Пресс-служба Смольного.

Молодёжная премия присуждается гражданам за выдающиеся заслуги в сферах образования, науки, спорта, искусстве и другие в 14 номинациях. Соискателями премии могут стать граждане России от 14 до 30 лет, проживающие или пребывающие в Петербурге.

Ранее мы писали, что в Петербурге увеличили размер премии для молодежи.

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