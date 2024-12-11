В Петербурге планируется модернизация пешеходных переходов

Разработчики акцентировали внимание на том, что новые опоры обладают множеством функций.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на последнем заседании рассмотрели перспективы обновления оборудования пешеходных переходов в городе. Об этом говорится в сообщении официального канала ЗакСа.

Основные темы обсуждения включали анализ преимуществ и недостатков применения современных опор с контрастным освещением на пешеходных переходах, а также способы оценки их безопасности.

Разработчики акцентировали внимание на том, что новые опоры обладают множеством функций: они способны освещать пешеходов с разных сторон, дополнительно подсвечивать тротуары рядом с переходами и служить местом для установки светофоров и дорожных знаков.

Ранее мы сообщили о том, что депутаты ЗакСа проголосовали за отмену транспортного налога для опекунов инвалидов с детства.

Фото: ЗакС Петербурга