Защитники Муринского парка вышли на митинг

Петербуржцы требуют оградить зеленый массив от строительства нового спорткомплекса.

В воскресенье, 28 декабря в Санкт-Петербурге проходит согласованный митинг за сохранение Муринского парка состоится. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам организаторов, главная цель протеста – сохранение Муринского парка в качестве парковой зоны и перенес строительство второй очереди спорткомплекса Нова Арена.



Во время пикета также пройдёт сбор подписей к обращению врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову.

Напомним, что власти Петербурга одобрилли строийтельсво на территории парка нового спорткомплекса. В Смольном утверждают, что будущее строительство никак не коснется зеленых зон, деревья будут сохранены. Деревья, попадающие в зону строительства, будут пересажены.

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Фото и видео: Piter.TV