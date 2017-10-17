Митинги в Киеве: фото, видео, последние новости

Во вторник 17 октября в Киеве на площади Конституции около здания Верховной Рады проходят акции протеста. В этом материале мы расскажем о последних новостях, связанных с этим событием.

АКЦИЯ ПРОТЕСТА



Во вторник 17 октября у здания Верховной Рады в Киеве проходят митинги. Граждане требуют изменений в украинском законодательстве, а именно: отмены депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда. Главными деятелями акции стали Михаил Саакашвили и его сторонники “Движения новых сил”. Требования Саакашвили предельно просты - отставка Порошенко. С ним и экс-губернатор Одесской области, а также бывший президент Грузии.



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Люди начали собираться еще днем. По данным СМИ, митинговать пришли более двух тысяч человек.







Участники акции до сих пор ожидают ответа от депутатов. А для того, чтобы сделать свое ожидание более комфортным, митингующие установили палатки. Кому-то все же удалось установить конструкцию, а кто-то нес около 700 штук через улицу Грушескую к зданию Рады. Подобное поведение митингующих вызвало мгновенную реакцию силовиков, которые начали препятствовать этому действию. В свою очередь, люди начали применять силу, сотрудники спецслужб тоже. Силовики пустили в ход газ. В результате противостояния пострадали 10 человек. Один из них потерял сознание.







Однако расходится никто и не думает. Саакашвили отмечает, что без принятия необходимых законов и победы, домой никто не пойдет. Экс-губернатор Одесской области тоже останется со всеми до конца.



Как сообщает ФАН, на месте работает полевая кухня, созданная демонстрантами. На протяжении уже нескольких часов они приносят продукты — печенье, консервы, воду.







Фото: ВКонтакте/Новости Быстрого Реагирования г.Донецк (NBR)



Видео: Twitter/Hromadske.UA‏



