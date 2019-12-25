В петербургский суд поступило сообщение о минировании из Греции

Вечером в воскресенье, 9 июля, в дежурную часть поступило сообщение от мужчины о том, что он заминировал здание Московского Федерального суда на бассейном улице.
Как стало известно Piter.TV, мужчина, несмотря на то, что представился на русском языке российским именем, позвонил с номера телефона, который зарегистрирован в Греции.
Проведенным осмотром указанных объектов, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Правоохранители проводили осмотр помещения час. Эвакуация не проводилась.
Ранее сообщалось, что правоохранители искали бомбу в книжном магазине "Листва" шесть часов.
Фото: unsplash.com
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