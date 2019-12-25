В петербургский суд поступило сообщение о минировании из Греции

В Московском районе Петербурга заминировали здание суда. Однако сообщение о бомбе поступило от греческого номера.

Вечером в воскресенье, 9 июля, в дежурную часть поступило сообщение от мужчины о том, что он заминировал здание Московского Федерального суда на бассейном улице.

Как стало известно Piter.TV, мужчина, несмотря на то, что представился на русском языке российским именем, позвонил с номера телефона, который зарегистрирован в Греции.

Проведенным осмотром указанных объектов, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Правоохранители проводили осмотр помещения час. Эвакуация не проводилась.

Ранее сообщалось, что правоохранители искали бомбу в книжном магазине "Листва" шесть часов.

Фото: unsplash.com