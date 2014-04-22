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Правоохранители искали бомбу в книжном магазине «Листва» шесть часов
Сегодня, 9:19
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Правоохранители искали бомбу в книжном магазине «Листва» шесть часов

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В Центральном районе Петербурга была остановлена работа книжного магазина «Листва». Такие меры приняли правоохранители после сообщений о минировании.

Днем в воскресенье, 9 июля, в дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о том, что в одном из телеграм-каналов заявитель увидел сообщение о том, что в магазин "Листва" в Петербурге пронесут бомбу.

Как стало известно Piter.TV, из магазина были эвакуированы шесть человек, в основном это сотрудники магазина. В этот день в магазине должны была пройти встреча с политиком Игорем Стрелковым (Гиркиным). 

Правоохранительными органами взрывчатые вещества не были найдены, осмотр закончен в 22:20. По мнению сотрудников магазина на Литейном, правоохранители не искали бомбу, а проводили обыск, об этом сообщение появилось в телеграмм-канале магазина.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу по прохожим.

Фото: телеграм-канал книжного магазина "Листва".

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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