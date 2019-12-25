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Петербургский парламент хочет зарезервировать территории под новые парки на Васильевском острове
Сегодня, 13:10
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Петербургский парламент хочет зарезервировать территории под новые парки на Васильевском острове

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Депутаты считают, что зеленых насаждений на острове должно быть больше.

Депутаты Петербурга хотят увеличить площадь зеленых зон на Васильевском острове. Соответствующий законопроект рассмотрят на заседании в Мариинском дворце 7-го июля, передала пресс-служба ЗакСа.

Автор инициативы предлагает увеличить территорию зеленых насаждений на острове с 6 кв. метров на человека до 10 кв. метров. Изменения предложил внести депутат Алексей Ковалев. Он будет баллотироваться по 4 округу от "Партии Роста". По этому же округу пойдет и его бывшая коллега, член "Справедливой России" Нэлли Вавилина.

Если уже сегодня не ввести законодательное ограничение, завтра там [на Васильевском острове] могут появиться очередные "каменные джунгли". Поэтому предложение увеличить районный норматив минимальной обеспеченности населения территориями зеленых насаждений более чем в полтора раза – с 6 до 10 квадратных метров, выглядит крайне своевременным и обоснованным.

Вячеслав Макаров, председатель ЗакСа Петербурга. 

Таким образом, в районе в будущем смогут появиться новые парки и скверы. 

Ранее Piter.TV рассказывал о том, что собственник ДК Кирова хочет благоустроить сад "Василеостровец". Часть жителей выступила против: они не хотят, чтобы сад превращался в туристическое место.

Фото: Piter.TV

Теги: васильевский остров, зеленая зона
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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