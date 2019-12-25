Петербургский парламент хочет зарезервировать территории под новые парки на Васильевском острове

Депутаты считают, что зеленых насаждений на острове должно быть больше.

Депутаты Петербурга хотят увеличить площадь зеленых зон на Васильевском острове. Соответствующий законопроект рассмотрят на заседании в Мариинском дворце 7-го июля, передала пресс-служба ЗакСа.

Автор инициативы предлагает увеличить территорию зеленых насаждений на острове с 6 кв. метров на человека до 10 кв. метров. Изменения предложил внести депутат Алексей Ковалев. Он будет баллотироваться по 4 округу от "Партии Роста". По этому же округу пойдет и его бывшая коллега, член "Справедливой России" Нэлли Вавилина.

Если уже сегодня не ввести законодательное ограничение, завтра там [на Васильевском острове] могут появиться очередные "каменные джунгли". Поэтому предложение увеличить районный норматив минимальной обеспеченности населения территориями зеленых насаждений более чем в полтора раза – с 6 до 10 квадратных метров, выглядит крайне своевременным и обоснованным. Вячеслав Макаров, председатель ЗакСа Петербурга.

Таким образом, в районе в будущем смогут появиться новые парки и скверы.

Ранее Piter.TV рассказывал о том, что собственник ДК Кирова хочет благоустроить сад "Василеостровец". Часть жителей выступила против: они не хотят, чтобы сад превращался в туристическое место.

Фото: Piter.TV