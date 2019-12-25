Нэлли Вавилина объяснила, почему все-таки решила идти на выборы в ЗакС

По словам депутата, ее об этом попросили жители.

Глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина прокомментировала Piter.TV свое решение баллотировать в ЗакС по 4-му округу. Ее соперником на выборах станет бывший соратник Алексей Ковалев.

Муниципальный депутат отметила, что она не сообщала, что уступит место Ковалеву — она говорила о том, что нелогично выдвигаться против друг друга. Одной из причин, по которой Вавилина изменила свое решение, стали просьбы жителей Васильевского острова, которые бы хотели видеть ее в городском парламенте.

Нэлли Вавилина сказала, что уход Ковалева из "Справедливой России - За Правду" не был для нее неожиданным.

Публикуем пост муниципального депутата в "ВКонтакте" от 25 мая:

Я дорожу своей политической репутацией и поэтому с этого момента считаю для себя невозможным выдвижение в ЗакС СПб по этому же округу ни по этическим соображениям, ни с точки зрения целесообразности. Очевидно, что выдвижение нас двоих друг против друга как минимум не логично. Алексей Анатольевич был и всегда останется моим старшим товарищем, несмотря ни на что.

В комментариях к новому посту от 2 июня жители отметили, что конкуренцию по округу также составит член "Единой России" Константин Чебыкин. В праймериз, по данным "ЕР", он набрал 6962 голоса избирателей.

Ранее уход Ковалева прокомментировала глава эсеров в Петербурге Марина Шишкина.

Фото: ВКонтакте / Нэлли Вавилина