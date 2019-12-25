Марина Шишкина прокомментировала уход Алексея Ковалева из "Справедливой России"

Политик сказала, что ей жаль, но это выбор Ковалева.

Глава Санкт-Петербургского отделения "Справедливой России — За Правду" Марина Шишкина узнала об уходе Алексея Ковалева из партии из прессы. Об этом она сообщила Piter.TV.

По ее мнению, было бы честнее, если бы Ковалев пришел в партию и изложил свои аргументы.

Возможно, история объединения партий и не по душе некоторым нашим партийцам, но причина демарша Алексея Ковалева, мне кажется, в другом - на протяжении последних месяцев мы слышали лишь ультимативные требования о включении его в "тройку". сказала Шишкина.

Руководство эсеров при этом решило, что "тройки" не будет, и каждый кандидат будет сам бороться за свое место. В "Справедливой России" ожидали, что у Ковалева, как у опытного политика, будут все шансы, чтобы одержать победу по своему округу.

Напомним, 25 мая стало известно, что депутат Алексей Ковалев покидает "Справедливую Россию — За Правду". Он переходит в "Партию Роста". Ранее парламентарий уже работал с Оксаной Дмитриевой — главой "Партии Роста" в ЗакСе. В 2011 году она возглавляла список эсеров.

Фото: ВКонтакте / Марина Шишкина