Нэлли Вавилина будет баллотироваться в ЗакС по 4 округу

Глава МО "Гавань" решила баллотироваться в Законодательное собрание Петербурга по региональной группе "Справедливой России - За Правду" №4. Об этом Нэлли Вавилина сообщила 2-го июня на своей странице в ВКонтакте.
Кроме того, также она будет баллотироваться по одномандатному избирательному округу №4.
В конце мая Вавилина писала о том, что уступит место своему старшему товарищу Алексею Ковалеву, который решил уйти в Партию Роста. Piter.TV обратился к муниципальному депутату за комментарием, чтобы узнать, почему она изменила свое решение. На момент публикации его получить не удалось.
Фото: Piter.TV
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