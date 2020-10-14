Нэлли Вавилина будет баллотироваться в ЗакС по 4 округу

Ей придется побороться за место с единороссом Константином Чебыкином и ее бывшим коллегой Алексеем Ковалевым.

Глава МО "Гавань" решила баллотироваться в Законодательное собрание Петербурга по региональной группе "Справедливой России - За Правду" №4. Об этом Нэлли Вавилина сообщила 2-го июня на своей странице в ВКонтакте.

Кроме того, также она будет баллотироваться по одномандатному избирательному округу №4.

В конце мая Вавилина писала о том, что уступит место своему старшему товарищу Алексею Ковалеву, который решил уйти в Партию Роста. Piter.TV обратился к муниципальному депутату за комментарием, чтобы узнать, почему она изменила свое решение. На момент публикации его получить не удалось.

Фото: Piter.TV