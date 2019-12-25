Двое петербуржцев поборются за победу на шоу "Миллион на мечту"

Piter.TV пообщался с участниками проекта и выяснил, на что они хотят потратить деньги.

В пятницу, 9 октября, в эфир телеканала ТВ-3 выйдет очередной выпуск шоу "Миллион на мечту". В этот раз за победу будут бороться двое петербуржцев. Piter.TV пообщался с участниками проекта и выяснил, на что они хотят потратить деньги.

Вице-президент Ассоциации яхт класса "Л-6", 44-летний фотограф Антон Маханов родился в семье яхтсменов и любовью к парусному спорту загорелся с самого детства. Он ходит под парусом уже 35 лет, и современным стеклопластиковым яхтам предпочитает деревянные, постройки времен СССР.

Сейчас главной мечтой Антона является реставрация уникальной яхты класса "Алькор". Она находится в Волгограде и гниет.

Есть мечта – спасти яхту, медленно умирающую в Волгограде после смерти ее прославленного капитана. Бессменным капитаном "Алькора" с 1986 года была легенда парусного флота Волгограда Магнитская Ксения Борисовна. Деревянные яхты не могут просто так стоять и ждать кого-то, они, как люди, потихонечку чахнут, рассыхаются и потом умирают. Таких яхт в России осталось не больше 30. Антон Маханов

26-летняя Вероника Борисова пришла на шоу ради своей самой заветной мечты – записать собственный музыкальный альбом.

Я сочиняю сама, но не хватает средств, чтобы претворить мои песни в жизнь. Вероника Борисова

В свои 26 лет девушка может похвастаться участием и победами во многих конкурсах. Она входила в состав жюри различных песенных конкурсов, работала преподавателем академического вокала в школе искусств, а также стала автором саундтрека к реалити-шоу "Солдатки" на ТНТ.

В клуб миллионеров попадут лишь те участники, которые смогут заставить непробиваемых членов жюри плакать и платить. Эти эксперты повидали в своей жизни немало, и разжалобить их на ровном месте не получится. Решать, чья мечта сбудется, а кто уедет ни с чем, будут бизнесвумен и мама Яна Рудковская, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, бизнесмен Андрей Трубников и актриса Настасья Самбурская.

Фото: пресс-служба ТВ-3