МФЦ на Юнтоловском проспекте планируют открыть до конца года

Всего в Петербурге к открытию готовятся 4 центра.

В новом МФЦ на Юнтоловском проспекте, 53, корпус 1, завершается ремонт. Центр госуслуг на 15 окон планируют открыть до конца года. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ "МФЦ".

Гражданам напоминают, что в 2022 году были открыты 3 центра в разных районах города — на улице Орджоникидзе, д. 31, корп. 1, на улице Крыленко, д. 1, корп. 1, стр. 2, на Северном проспекте, д. 7, корп. 1, лит. А. Сейчас к открытию готовятся еще четыре многофункциональных центра. Помимо центра на Юнтоловском, речь идет о МФЦ на Васильевском острове, Красносельском и Выборгском районах.

Всего в Петербурге работают 62 МФЦ 7 Центров оказания услуг для бизнеса и 5 мобильных офисов на базе специальных автобусов.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что личные музыканты смогут подать заявку на выступление через МФЦ.

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"