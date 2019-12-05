  1. Главная
Методиста ЕГЭ в Петербурге уволили за упоминание онлайн-школы в КИМах
Сегодня, 13:58
118
Методиста ЕГЭ в Петербурге уволили за упоминание онлайн-школы в КИМах

В администрации Петроградского района уточнили, что упоминание носит исключительно случайный характер и не преследовало коммерческих целей.

Методист ЕГЭ в петербургской гимназии  лишилась своей должности после обнаружения скрытой рекламы онлайн-курсов в демонстрационных вариантах единого государственного экзамена по русскому языку. Об этом пишет 78.ru.

Организация мероприятий по проведению предварительных испытаний относится к компетенции администрации Петроградского района, представители которого подтвердили информацию о появлении рекламных элементов в экзаменационных билетах. Было установлено, что упоминание учебного портала встречается многократно в тексте вопросов.

Поскольку ситуация вызвала серьезные претензии, автор материалов, составившая контрольные измерительные модули, была немедленно отстранена от исполнения обязанностей. В администрации Петроградского района уточнили, что упоминание  носит исключительно случайный характер и не преследовало коммерческих целей.

Со стороны самой онлайн-школы прозвучала официальная позиция: доступ ко всему учебному материалу предоставляется бесплатно и общедоступно, коммерческие соглашения на участие в мероприятиях отсутствуют, и руководство образовательного учреждения не располагает информацией о причине включения названия бренда в тексты тестов.

Фото: Пресс-служба Комитета по образованию Петербурга

