Беглов рассказал Путину о строительстве крупных транспортных объектов Петербурга

Петербург продолжает масштабные транспортные проекты на фоне строительства ВСМ.

Президент России Владимир Путин провел в Петербурге рабочую встречу с губернатором Александром Бегловым. Одной из тем стали крупные проекты развития транспортной инфраструктуры и городской среды. В частности, речь шла о строительстве объектов, связанных с будущей высокоскоростной железнодорожной магистралью Санкт-Петербург — Москва, пишет spb.aif.ru.

Для доступа к новому терминалу ВСМ в Петербурге проектируют и строят несколько дорожных объектов. В их числе магистраль до Софийской улицы, привокзальная площадь на Лиговском проспекте, продление Днепропетровской улицы, пробивка Миргородской, а также развитие Военной и Камчатской улиц. Завершить проектирование планируется в 2026 году, основные строительные работы рассчитаны на 2027–2030 годы.

Отдельно на встрече обсудили строительство мостов и путепроводов. Надвижка пролетов Цимбалинского путепровода через железнодорожные пути уже завершена, рабочее движение по нему планируют открыть в 2027 году. Большой Смоленский мост уже используется для пропуска судов по Неве, рабочее движение по нему также намечено на 2027 год, а полностью завершить проект рассчитывают в 2028-м.

Кроме того, началось строительство разводного моста через Неву в составе Широтной магистрали скоростного движения. Генеральным планом Петербурга предусмотрены также Ново-Адмиралтейский мост на Васильевский остров и Арсенальный мост между Центральным и Калининским районами. В рамках КАД-2 планируется построить вантовый мост через Неву в Отрадном длиной 1269 метров.

Еще одним вопросом стало развитие трамвайного сообщения. Первый участок линии "Купчино — Шушары — Славянка" от станции метро "Купчино" до Валдайской улицы запустили в декабре 2025 года. Второй участок от депо в Шушарах до Славянки готов на 98 % по путям и контактной сети. Его планируют открыть в IV квартале 2026 года. После завершения строительства вся линия сможет перевозить около 36 тыс. пассажиров в сутки.

В числе других проектов — межвузовский студенческий яхт-клуб на Петровской косе. На территории площадью 12,9 га планируется разместить учебно-тренировочную и спортивную базы, музей и многофункциональный комплекс с эллингом. Проектно-изыскательские работы хотят завершить в 2026 году, а открыть клуб — в 2029-м.

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Фото: пресс-служба Смольного