В США женщина прогнала огромного медведя со двора своего дома

Ролик с воистину героическим поступком появился в TikTok.

Ролик был опубликован 31 мая в тикток-аккаунте bakedlikepike. Автор подписал, что его двоюродная сестра Хайли "вытолкнула медведя со своего забора и спасла собак". Видео набрало более 20 миллионов просмотров.

На записи с камеры наблюдения видно, как медведь с двумя медвежатами залезает на кирпичный забор частного дома. Зверей замечают домашний собаки и начинают бросаться на непрошенных гостей. В этот момент выбегает сама хозяйка дома, она бесстрашно выталкивает руками медведя с забора, а после убегает с собаками в дом.

Сестра Хайли в комментариях к ролику добавила, что медведь слегка поцарапал одну собак, но больше ни из людей, ни из собак никто не пострадал. Медведи покинули участок. Теперь семья планирует поставить забор побольше.

По данным опроса агентства YouGov, 6 процентов американцев верят, что смогут одолеть гризли голыми руками.

Видео: TikTok / bakedlikepike