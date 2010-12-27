Сборная России сыграет с командой Франции: состав команды, где и когда смотреть

В Петербурге продолжается подготовка к домашнему чемпионату мира по футболу. Вечером 27 марта Сборная России проведет контрольный матч с национальной командой Франции.

Напомним, что это уде вторая игра для наших футболистов. Первая состоялась 23 марта в "Лужниках". Российская сборная проиграла национальной команде Бразилии со счетом 0:3.

Поскольку уже после первой игры из состава команды из-за травмы колена выбыл полузащитник "Спортака" Роман Зобин и Далер Кузяев из "Зенита" из-за повреждения стопы, играть с Францией будет другой состав.

Матч Россия - Франция: где и во сколько играют

Игра сборной России и национальной командой Франции состоится 27 марта на стадионе "Санкт-Петербург" в 18:50 по московскому времени.

В связи с проведением футбольного матча с 16:00 до 23:00 будет перекрыт проезд по ул. Рюхина от Северной дороги до Крестовского пр. Также по Южной дороге, Северной дороге от Бодрова переулка до Южной дороги. Закроют движение и по Крестовскому проспекту от Рюхина до Южной дороги, ул. Савиной.

Посмотреть трансляцию игры можно на "Первом канале".

Сборная России против сборной Франции: составы команд

На данный момент известно, что капитаном российской сборной, вместо Игоря Акинфеева, будет нападающий из "Краснодара" Федор Смолов. Основным вратарем россиян будет Андрей Лунев из футбольного клуба "Зенит".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что сборная почтила память погибших в Кемерово на Дворцовой.