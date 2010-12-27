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Путин объявил национальный траур по погибшим в Кемерово
Сегодня, 13:37
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Shdaria
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Путин объявил национальный траур по погибшим в Кемерово

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В России объявлен национальный траур по жертвам в Кемерово.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта национального траура в связи с трагедией в торговом комплексе в Кемерове. 

Отметим, что до настоящего момента траур по погибшим ввели лишь некоторые регионы и города. Первой трехдневный траур объявила Кемеровская область. Затем Ингушетия, Приморье и Бурятия, а также Владивосток, Екатеринбург и Якутск также объявили траур.

Отметим, что в  Санкт-Петербурге мемориал памяти погибших организовали сами жители города на Дворцовой площади. Утром Сборная России по футболу почтила память жертв трагедии в Кемерово. Кроме того, официальный мемориал власти сделали в Доме национальностей на Моховой улице.

Страшный пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По официальным данным, огонь унес жизни 64 человека, из них большинство - дети. В штабе, который организовали родители погибших детей, вывесили списки жертв трагедии, в которых указан 41 ребенок. 

 

Теги: 28 марта траур , национальный траур , новости кемерово , новости россии , погибшие в кемерово , трагедия в кемерово
Категории: Картина дня Лента новостей Новости России

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