Путин объявил национальный траур по погибшим в Кемерово

В России объявлен национальный траур по жертвам в Кемерово.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта национального траура в связи с трагедией в торговом комплексе в Кемерове.

Отметим, что до настоящего момента траур по погибшим ввели лишь некоторые регионы и города. Первой трехдневный траур объявила Кемеровская область. Затем Ингушетия, Приморье и Бурятия, а также Владивосток, Екатеринбург и Якутск также объявили траур.

Отметим, что в Санкт-Петербурге мемориал памяти погибших организовали сами жители города на Дворцовой площади. Утром Сборная России по футболу почтила память жертв трагедии в Кемерово. Кроме того, официальный мемориал власти сделали в Доме национальностей на Моховой улице.

Страшный пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По официальным данным, огонь унес жизни 64 человека, из них большинство - дети. В штабе, который организовали родители погибших детей, вывесили списки жертв трагедии, в которых указан 41 ребенок.