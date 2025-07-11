Маршрут трамвая №21 в Приморском районе изменится на 4 дня

Движение трамваев № 19 и 48 будет прекращено.

В Петербурге, в связи с ремонтом трамвайных путей на улице Савушкина, 12, 13, 19 и 20 июля произойдет временное изменение маршрутов общественного транспорта, пишет "Петербургский дневник".

Как пояснили в пресс-службе "Организатора перевозок", в указанный период движение трамваев № 19 и 48 будет прекращено, а линия следования трамвая № 21 скорректирована в обоих направлениях.

Ранее мы сообщили о том, что карты и "Подорожники" лидируют в оплате транспорта Петербурга.

Фото: Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок