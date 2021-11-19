В Петербурге прошел весенний "Маркет у моря"

В воскресенье, 6 марта в Севкабель Порте стартовала весенняя ярмарка "Маркет у моря". В течение трех дней петербуржцы могли погрузиться в творческую среду, выбрать товары российских брендов и поучаствовать в мастер-классах.
Организатор ярмарки Екатерина Наумова рассказала, что все началось почти 4 года назад с желания объединить участников на одной площадке.
Сейчас на маркете представлены сотни эксклюзивных товаров от виниловых пластинок и украшений до гастрономии и декора.
Также "Маркет у моря" позволяет талантливым дизайнерам заявить о себе. "Я – художник, начинал с картин, живописи, и решил адаптировать ее в реальную жизнь: куртки, шоперы, футболки", – рассказал Piter.tv участник ярмарки дизайнер Евгений Добрынин.
Шоппинг гостей сопровождался сетами диджеев и выступлением "Нескучного хора".
Видео: Карина Панкращенко, Анастасия Егорова, Анастасия Воронина / Piter.tv
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