В Петербурге прошел весенний "Маркет у моря"

Piter.tv посмотрел, что предлагает гостям известная ремесленная ярмарка Петербурга.

В воскресенье, 6 марта в Севкабель Порте стартовала весенняя ярмарка "Маркет у моря". В течение трех дней петербуржцы могли погрузиться в творческую среду, выбрать товары российских брендов и поучаствовать в мастер-классах.

Организатор ярмарки Екатерина Наумова рассказала, что все началось почти 4 года назад с желания объединить участников на одной площадке.

Сейчас на маркете представлены сотни эксклюзивных товаров от виниловых пластинок и украшений до гастрономии и декора.

Также "Маркет у моря" позволяет талантливым дизайнерам заявить о себе. "Я – художник, начинал с картин, живописи, и решил адаптировать ее в реальную жизнь: куртки, шоперы, футболки", – рассказал Piter.tv участник ярмарки дизайнер Евгений Добрынин.

Шоппинг гостей сопровождался сетами диджеев и выступлением "Нескучного хора".

Видео: Карина Панкращенко, Анастасия Егорова, Анастасия Воронина / Piter.tv