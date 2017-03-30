Малый Ильинский сад стал любимым местом отдыха жителей Красногвардейского района

Спустя почти год после открытия в Красногвардейском районе парк стал фаворитом для занятий спортом, прогулок с детьми и встреч молодежи.

Комитет по благоустройству проверил состояние Малого Ильинского сада в Красногвардейском районе. Осенью 2019 года после реконструкции жители увидели новое место для отдыха, прогулок и занятий спортом

"Парк хороший, очень красивый. Много новых деревьев, саженцев, когда подрастет, вообще замечательно будет. Дорожки все ухоженные, газончик, ничего еще не успели испортить. Впечатления шикарные: идешь и отдыхаешь душой и телом". Алексей Шикин, местный житель

В саду не заскучают юные жители: их ждет горка-самолет с качелями и песочницей. Маломобильным гражданам обеспечен комфортный доступ ко всем площадках. На спортивном участке можно сдать нормы ГТО или встретить чемпиона мира.

"Мы занимаемся, в основном, в зале, но мне понравилась площадка - какие-то дни отдыха, разминка будут проходить здесь". Ульяна Гребенщикова, чемпионка мира по киокусинкай

Также в парке есть и зоны отдыха для "посиделок", особо полюбившиеся молодежи.

"Администрация собирает жителей, проводятся так называемые рейтинговые голосования, где четко ставятся задачи и вопросы, например, какое функциональное обеспечение хотели бы иметь на этой территории, что на сегодняшний день по оборудованию могло бы быть в рамках стилистика и дизайна.



Вопрос взаимодействия жителей, администраций и муниципальных образований очень важен, потому что не проект ради проекта, а проект для того, чтобы создать новое пространство, которым бы потом жители пользовались". Лариса Канунникова, заместитель председателя комитета по благоустройству

В начале года комитет по благоустройству показал чертежи новых общественных пространств в Петербурге.